04 Mayıs 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan açıkladı, yaş çay alım fiyatı 11.30 TL oldu! Üretici memnun mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de yaş çay alım fiyatını açıkladı. Kilo başına yaş çay alım fiyatı yüzde 64 oranında artırıldı. Yaş çay alım fiyatı 11 lira 30 kuruş oldu. Üretici fiyattan memnun mu? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş değerlendirdi.