Başkan Erdoğan açıkladı: İstenmeyen adam ilan edilecekler! Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ne olacak?

Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, " Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Büyükelçiler istenmeyen adam ilen edilirse ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya'nın açıklamaları:

"Türkiye'nin de taraf olduğu iki tane diplomatik ilişkilerin yürütülmesi konusunda anlaşmalar var. 20. Yüzyılın başından beri diplomatik ilişkilerin yürütülmesi konusunda bir tahammül var. Büyükelçiler kendi ülkelerinin görüşlerini yansıtmak için vardır ve kendi hükümetlerine danışmadan böyle açıklama yapamazlar.

Büyükelçilerin iç işleri ile ilgili böyle açık görüş beyan etmemeleri gerekiyor. Bu zaman kadar büyükelçilerin bu şekilde imza toplayarak kollektif şekilde hareket ettiklerine şahit olmadım. Kendi başlarına da hareket ettiklerini de düşünmüyorum."