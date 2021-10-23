23 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan açıkladı: İstenmeyen adam ilan edilecekler! Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ne olacak?

Başkan Erdoğan açıkladı: İstenmeyen adam ilan edilecekler! Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2021 17:22
Güncelleme:23.10.2021 17:22
Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, " Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Büyükelçiler istenmeyen adam ilen edilirse ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya'nın açıklamaları:

"Türkiye'nin de taraf olduğu iki tane diplomatik ilişkilerin yürütülmesi konusunda anlaşmalar var. 20. Yüzyılın başından beri diplomatik ilişkilerin yürütülmesi konusunda bir tahammül var. Büyükelçiler kendi ülkelerinin görüşlerini yansıtmak için vardır ve kendi hükümetlerine danışmadan böyle açıklama yapamazlar.

Büyükelçilerin iç işleri ile ilgili böyle açık görüş beyan etmemeleri gerekiyor. Bu zaman kadar büyükelçilerin bu şekilde imza toplayarak kollektif şekilde hareket ettiklerine şahit olmadım. Kendi başlarına da hareket ettiklerini de düşünmüyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ne olacak?
Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ne olacak?
Başkan Erdoğan Şırnaklılara seslendi
Başkan Erdoğan Şırnaklılara seslendi
Başkan Erdoğan’dan 10 büyükelçi açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması!
Erdoğan: Kavala dediğini Soros’un Türkiye şubesi
Erdoğan: Kavala dediğini Soros'un Türkiye şubesi
Cumhuriyet’in skandal manşetine sert tepki
Cumhuriyet'in skandal manşetine sert tepki
Başkan Erdoğan sanayicilere müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan sanayicilere müjdeyi verdi
Cumhuriyet’in skandal manşeti yalan çıktı!
Cumhuriyet'in skandal manşeti yalan çıktı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sen kimsin, memuru tehdide yelteniyorsun?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sen kimsin, memuru tehdide yelteniyorsun?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan: Batı bize insanlık dersi veremez
Başkan Erdoğan: Batı bize insanlık dersi veremez
Milletin vakıfları neden hedefte?
Milletin vakıfları neden hedefte?
İşte vandallığın görüntüleri
İşte vandallığın görüntüleri
Daha Fazla Video Göster