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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 2022 asgari ücreti

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Giriş: 16.12.2021 15:52
Güncelleme:16.12.2021 15:54
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira oldu." İfadelerini kullandı.
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