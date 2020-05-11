Başkan Erdoğan açıkladı! Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışı Japonya Başbakanı Abe ile yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından basının karşısına geçen Başkan Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid'in emaneti olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesi inşaatının incelendiğini belirtti. Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, açılışın Japonya Başbakanı Abe ile 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplantının ardından ulusa seslendi.

Başkan Erdoğan, "Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden, milletimizi ve ülkemizi kalkındırmaya güçlendirmeye kararlıyız. İşte Dün Gayrettep İstanbul Havalimanı Metro hattının tünel ışığı görme törenini icra ettik. İnşallah Nisan 2021'de bu hattın havalimanından Kağıthaneye kadar olan kısmını, Eylül 2021'e kadar da tamanını hizmete açmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"JAPONYA BAŞBAKANI İLE AÇILACAK"

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Önceki gün bayrama kadar açılışa hazır hale gelecek olan Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Sultan 2. Abdülhamid'in emaneti olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs'taki açılışını Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz." dedi.