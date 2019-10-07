Başkan Erdoğan: ABD çekilmeye başladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump ile yeni bir görüşme hakkında “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. F-35 projesi içinde mesaj veren Erdoğan, “Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim, Trump ile görüşmemizde bunu bir karara bağlamak" ifadelerine yer verdi.