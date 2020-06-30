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Başkan Erdoğan 8. kez dede oldu! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sevincini Twitter'dan paylaştı | Video

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Giriş: 30.06.2020 13:24
Güncelleme:30.06.2020 13:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamza Salih" adı verilen torunu dünyaya geldi. Başkan Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları dün akşam saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.

Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 8. torununa "Hamza Salih" adı verildi.

Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.

BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sevincini Twitter adresinden paylaşarak, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

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