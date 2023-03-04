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Başkan Erdoğan 6'lı koalisyon ile ilgili ilk yorumu A Haber'e yaptı: Biz can, onlar mal derdinde | A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 17:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6'lı koalisyonun dağılmasına ilişkin ilk kez konuştu. "Onlar ne yaparsa yapsın biz yol haritamıza bakıyoruz" diyen Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağıldılar demiştim, öyle de oldu" ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu  A Haber canlı yayınında gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
’’Oturdular konuştular dağıldılar’’
''Oturdular konuştular dağıldılar''
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Görüşmesinin perde arkası
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