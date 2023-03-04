04 Mart 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan 6'lı koalisyon ile ilgili ilk yorumu A Haber'e yaptı: Biz can, onlar mal derdinde | A Haber'de değerlendirdiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6'lı koalisyonun dağılmasına ilişkin ilk kez konuştu. "Onlar ne yaparsa yapsın biz yol haritamıza bakıyoruz" diyen Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağıldılar demiştim, öyle de oldu" ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.