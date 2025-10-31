Başkan Erdoğan 3. kez DEM heyetini kabul etti! Külliye’de Terörsüz Türkiye görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini, üçüncü kez kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ele alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz" ifadesi kullanıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

