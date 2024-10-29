29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tebrikleri kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 13:49
Cumhuriyet 101 yaşında… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında önce Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Külliye’de tebrikleri kabul etti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Güvenlik tedbirleri değişiyor!
Güvenlik tedbirleri değişiyor!
Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da
Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da
Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor!
Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor!
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar!
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar!
Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Milli mücadele bu odada yönetildi
Milli mücadele bu odada yönetildi
Siirt’te PKK’ya darbe!
Siirt’te PKK’ya darbe!
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
MSB’den Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin paylaşım
MSB'den Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşım
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Araçlarda kış lastiği uygulaması!
Araçlarda kış lastiği uygulaması!
Daha Fazla Video Göster