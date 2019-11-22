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22.11.2019

Başkan Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinin hortlatılmasına izin vermeyiz! |Video

AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan partililere seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Eski Türkiye özlemiyle yanan tutulan bazı çevrelerin çeşitli kışkırtmalarına tanık oluyoruz. Milletin inancıyla, değerleriyle insanımızın tarihiyle kültürüyle kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Bu ülkede hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz! Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan partililere seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Eski Türkiye özlemiyle yanan tutulan bazı çevrelerin çeşitli kışkırtmalarına tanık oluyoruz. Milletin inancıyla, değerleriyle insanımızın tarihiyle kültürüyle kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Bu ülkede hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz! Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek." dedi.

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