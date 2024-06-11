11 Haziran 2024, Salı
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Başkan Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde! Tarihi görüntüler A Haber canlı yayınında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından bugün CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyarette bulundu. Tarihi görüşme saat 16.00'da başladı. Ziyaret öncesi CHP Genel Merkezi'nde 3 gün süren hummalı bir hazırlık yapılırken, Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi üzerinde "Cumhurbaşkanı Forsu" bulunan bayrak göndere çekildi. CHP lideri Özel, Erdoğan'ı Genel Merkez'in kapısında karşıladı. İkili basın mensuplarına fotoğraf verdikten sonra binaya girdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş o anları canlı yayında anlattı.