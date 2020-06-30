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Baronların zırhlı araçları ve 'bataklık' operasyonunun perde arkasını A Haber muhabiri canlı yayında akardı |Video

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Giriş: 30.06.2020 16:57
Güncelleme:30.06.2020 16:57
Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı başlatılan 'bataklık' operasyonunda kırmızı bültenle aranan 2 elebaşı ve 70'e yakın örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı. Almaçayır, örgüt üyelerine ait olan 20 lüks araca operasyonla el konulduğu, araçların arasında zırhlı araçlarında olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu ifade eden Almaçayır, şüphelilerin 1 yıldır sıkı takip altında olduğunu, operasyonun 9 ülke ile bağlantılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade etti. İşte bataklık operasyonunu ait son dakika gelişmesinin detayları...

Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı başlatılan 'bataklık' operasyonunda kırmızı bültenle aranan 2 elebaşı ve 70'e yakın örgüt üyesi gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

OPERASYON 9 ÜLKE İLE YAPILDI

Almaçayır, örgüt üyelerine ait olan 20 lüks araca operasyonla el konulduğu, araçların arasında zırhlı araçlarında olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu ifade eden Almaçayır, şüphelilerin 1 yıldır sıkı takip altında olduğunu, operasyonun 9 ülke ile bağlantılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade etti.

TÜRKİYE'DE 11 İLDE AYNI ANDA HAREKETE GEÇİLDİ

Operasyonda 70 milyon liralık ele geçirildiği ve bunun 500 milyon liraya ulaşabileceğini ifade eden Almaçayır, Türkiye genelinde 11 ilde yapılan 'bataklık operasyonunu ait son dakika gelişmesinin detayları...

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara'ya getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin üyeleri hakkında yapılan çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sabah saatlerinde açıkladığı, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu "Bataklık" kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Örgüt elebaşlarından Daş'ın 1990'lı yıllardan bu yana dünya genelinde başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, Gören'in ise uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'dan firar ettiği ve Interpol tarafından arandığı öğrenildi.

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