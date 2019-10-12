BİZE ULAŞIN
12.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajlarının yer aldığı video görüntülerini paylaştı. Komandolar mesajında, "Devletimizin imkanları, milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.