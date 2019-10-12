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12.10.2019

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajlarının yer aldığı video görüntülerini paylaştı. Komandolar mesajında, "Devletimizin imkanları, milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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