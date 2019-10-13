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13.10.2019

'Barış Pınarı' harekatında teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti: Ya bize katılırsın ya da... |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı' harekatında Resulayn'da teslim olan PKK/YPG'li terörist her şeyi itiraf etti. "Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk. Teröristler yolumuzu kestiler. Ya burada bizi katılırsın ya da seni ve babanı öldürürüz dediler. Beni Resulayn'a götürdüler." dedi ve terör örgütünün kirli yüzünü anlattı.

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Türk askerine sığındı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü. Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler, Mehmetçik'in merhametine sığındı." ifadeleri kullanılarak Türk askerine teslim olan bir gencin görüntüsüne yer verildi.

İsmi açıklanmayan genç ifadesinde şunları anlattı:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk. Yolda önümüzü PKK terör örgütü mensupları kestiler. 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz.' dediler. Beni zorla aralarına aldılar. Resulayn'a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim.

Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum, gelsinler Türk devletine, Türk askerlerine kendilerini teslim etsinler."

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında toplam 24 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklanmıştı.

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