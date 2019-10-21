Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' oluşturmak, terör örgütü PYD/PKK bertaraf etmek ve bölgeyi gerçek sahiplerine vermek için masaya yumruğunu vurarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Herakat başlar başlamaz hem iç hem de dış odaklar hemen Türkiye’nin bu haklı hamlesini baltalamak için devreye girdi. Sonuç olarak Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile yapılan anlaşmayla birlikte 5 günlük bir ara verdi. Peki, 9 gün süren kritik operasyonda neler yaşandı? İşte gün gün Barış Pınarı Harekatı...