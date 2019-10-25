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25.10.2019

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'dan son görüntüler

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Tel Abyad'ya hayat normale dönüyor. Mehmetçik Tel Abyad'da mobil fırınlar ile ekmek üretimine başladı. Bölgede yaklaşık 3 bin 500 sivil Mehmetçik tarafından üretilen ekmekleri ücretsiz olarak tüketiyor. A Haber muhabiri bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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