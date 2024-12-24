Balıkesir’de patlama |  Bir ihmal var mı, nasıl tedbirler alınmalı?

Balıkesir’de 12 kişinin ölümüne yol açan patlama ile ilgili A Haber’de değerlendiren iş sağlığı ve güvebliği uzmanı Nuri Bingöl, “Bu fabrikada patlayıcı madde kullanılarak bir üretim yapılıyor. Bunun üretimini yapan kişilerin çok ciddi önlemler alması gerekir. Teknik incelemeler sonucunda bir kesin bilgilere ulaşacağız.” dedi.

Bomba İmha Uzmanı Murat Uyalım, A Haber canlı yayında patlama hakkında "Büyük ihtimalle personel ihmalinden kaynaklanan bir patlama. Benim görüşüm bu yönde. Bir tapanın yere düşmesiyle infilak etmiş olabilir. Çünkü kapsül zaten bir ateşleyicidir. Bütün patlayıcıları harekete geçirecek bir parça kapsüldür. Yani bu büyük ihtimalle personel boş kovana yerleştirirken kapsülü meydana gelen sıkışmadan kaynaklandı. Boş kovanların arasında 0,1 milim boşluk bırakılması gerekiyor. Yani çekirdek, kapsül ve boş kovan. Boş kovanın içerisinde kara barut vardır, ortasında kapsül vardır bunlar yerleştirilirken büyük ihtimalle bir sıkışma meydana geldi." dedi.