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Bakanlıktan İstanbul’da geniş kapsamlı deprem tatbikatı!

Bakanlıktan İstanbul’da geniş kapsamlı deprem tatbikatı!

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Giriş: 28.04.2025 21:43
Sağlık Bakanlığı Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul'da olası bir depremde sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan İstanbul’da geniş kapsamlı deprem tatbikatı!
Bakanlıktan İstanbul’da deprem tatbikatı!
Bakanlıktan İstanbul’da deprem tatbikatı!
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