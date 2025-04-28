28 Nisan 2025, Pazartesi
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Bakanlıktan İstanbul’da geniş kapsamlı deprem tatbikatı!
Sağlık Bakanlığı Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul'da olası bir depremde sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.