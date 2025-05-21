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Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinde öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinde öğrencilerle bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 20:40
Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Polis Akademimizi ziyaretimde, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı için canla başla çalışmaya hazırlanan kıymetli öğrencilerimizle bir araya geldim. Polis Akademimiz, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bilgiyle yoğrulan iradenin, vatan sevgisiyle büyüyen yüreklerin de yuvasıdır. Burada sadece kanun öğretilmez, burada sadakat, adalet, merhamet ve sorumluluk da öğretilir. Hem içerik hem de uygulama açısından uluslararası standartlardaki akademi eğitimimiz, güvenlik bilimleri alanında dünyaya emsal olmuştur" dedi.
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Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinde öğrencilerle bir araya geldi
Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinde öğrencilerle bir araya geldi
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