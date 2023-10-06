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Bakan Yerlikaya duyurdu: 31 ilde düzenlenen Kafes Operasyonu’nda 307 şüpheli yakalandı

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 11:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu'nda 15 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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31 ilde suç örgütlerine Kafes Operasyonu
31 ilde suç örgütlerine Kafes Operasyonu
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