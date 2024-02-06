06 Şubat 2024, Salı
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Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Bağdat'a gitti! MSB'den flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gittiğini duyurdu.