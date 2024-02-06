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Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Bağdat'a gitti! MSB'den flaş açıklama

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Giriş: 06.02.2024 09:57
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gittiğini duyurdu.
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