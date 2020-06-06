Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar A Haber'de açıkladı: CHP emek hırsızlığı yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle CHP'li İBB'nin AK Parti'nin bitirdiği icraatlerini kendi yapmış gibi gösterdiğine değinen Birpınar, "CHP emek hırsızlığı yapıyor" dedi.