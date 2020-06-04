CHP'li İBB tanesi 1 TL olan maskeyi 2,89 TL'ye alırken, Ümraniye Belediyesi maskeyi 0,65 TL'ye alıyor
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2.89 TL vererek satın aldığı maskeyi, AK Partili Ümraniye Belediyesi’nin 0,65 TL'ye aldığı bildirildi. Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, “İBB tanesi 1 TL olan maskeyi KDV hariç 2,89 TL'ye alırken biz Ümraniye Belediyesi olarak KDV hariç 0,65 TL'ye alıyoruz. Siz konuşursunuz biz yaparız. Çünkü biz hizmet için burdayız” dedi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberine ilişkin detaylar...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2.89 TL vererek satın aldığı maskeyi, AK Partili Ümraniye Belediyesi'nin 0,65 TL'ye aldığı bildirildi.
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, "İBB tanesi 1 TL olan maskeyi KDV hariç 2,89 TL'ye alırken biz Ümraniye Belediyesi olarak KDV hariç 0,65 TL'ye alıyoruz. Siz konuşursunuz biz yaparız. Çünkü biz hizmet için burdayız" dedi.
İBB KDV DAHİL TAVAN FİYATI 1 TL OLAN MASKELERİ, TANESİ KDV HARİÇ 2.89 TL'DEN ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; KDV dahil tavan fiyatı 1 TL olan maskeleri, tanesi KDV hariç 2.89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yaptı. Söz konusu maskeler; İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından alındı.
İhaleyi 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. alırken, şirketin sahiplerinin ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu öğrenildi. Sarıgöl ailesinin; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, il ve ilçe başkanları ile fotoğrafları basına yansıdı.
TUNCER: "İMAMOĞLU VE EKİBİ DESTANSI BİR ŞEKİLDE İSTANBULU SOYUYOR"
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer; Ümraniye Belediyesi'nin maskeyi KDV hariç 0,65 TL'ye aldıklarını açıkladı.
Yavuz Selim Tuncer; şunları söyledi:
"Önce İzmir menşeili bir firmadan litresi 73 TL'den dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin alım yaptılar. Şimdi KDV dahil tanesi 1 TL olan cerrahi maskeler için KDV hariç 2,89 maske aldılar. İmamoğlu ve ekibi destansı bir şekilde İstanbulu soyuyor. Herşey çok güzel oluyor."
"BU RANTÇILIK"
"83 TL'lik yardım paketine 'bu bi baz' 150 TL deyip 15 TL'lik dezenfektanı 'bu alkolsüz özel dezenfektan' 73 TL deyip, 1 TL'lik maskeyi 2,89 TL'den alınca 'bu özel maske' diyerek bu millete kakalamaya çalıştınız ama o maskeniz çoktan düştü. Bu rantçılık."
"ÜMRANİYE BELEDİYESİ OLARAK MASKEYİ 0,65 TL'YE ALIYORUZ"
"İBB tanesi 1 TL olan maskeyi KDV hariç 2,89 TL'ye alırken biz Ümraniye Belediyesi olarak KDV hariç 0,65 TL'ye alıyoruz. Siz konuşursunuz biz yaparız. Çünkü biz hizmet için burdayız."
KENAN KIRAN - SABAH
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