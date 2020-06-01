CHP'li İBB 'yeni normal'in ilk gününde yine çuvalladı! Vatandaşlar isyan etti: Canımız tehlikede
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 pandemisinin ardından normalleşmenin başlangıç tarihi olan 1 Haziran için toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri almadığına dair görüntüler sosyal medyada yer aldı. İmamoğlu’na İstanbullular tarafından sosyal medyadan tepki mesajları geldi. Merve Sefa Öğet İstanbul Beylikdüzü’nden bindiği metrobüsün fotoğraflarını paylaşarak, hınca hınç dolu olan metrobüste koronavirüs tedbirlerinin alınmadığını, metrobüste nefes bile alınmadığını haykırdı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Koronavirüs salgını başladığından bu yana İstanbullu, toplu taşıma araçlarında sefer sayısının azaltılmasından kaynaklı büyük sorunlar yaşadı. Dolu dolu olan metrobüs, otobüs ve metro görüntülerine karşı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi sefer sayılarını attırmadı. Hatta sosyal medyadan sefer sayılarının attırılması noktasında birçok talep olmasına rağmen bilinçli bir şekilde bu talebi karşılamadı. İBB Beyaz Masa'ya da birçok şikâyet iletildiği halde hiçbir şikâyete karşı bir adım bile atılmadı.
SOSYAL MESAFE YOK
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kovid-19 pandemisinin ardından normalleşmenin başlangıç tarihi olan 1 Haziran için toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri almadığına dair görüntüler sosyal medyada yer almaya başladı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na İstanbullular tarafından sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.
NEFESSİZ KALDI
İstanbul Beylikdüzü Beykent'ten metrobüse binen Merve Sefa Öğet, dolu dolu olan metrobüsün görüntülerini paylaştı. Metrobüste koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmadığını, yolcuların nefes bile almakta zorluk çektiğini, metrobüsün hınca hıç dolu olduğunu anlatan Öğet, sosyal medyada koronavirüs tedbiri alınmayan metrobüsün tıklım tıklım halini gösteren fotoğraf karelerini paylaştı.
BOŞ OLMASI GEREKEN KOLTUKLAR DOLU, SOSYAL MESAFE YOK
Sosyal medyada belli isimlere de metrobüsün koronavirüs tedbiri alınmayan halini gönderen Öğet şunları yazdı:
"Lütfen bunu yaymama yardımcı olun. Beylikdüzü Beykent'ten metrobüse bindim, durum bu. Boş olması gereken koltuklar dolu. Mesafe adına bir şey yok herkes dip dibe. Sosyal mesafe ağlıyor şu an. Nefes alacak yer kalmadı Küçükçekmece'ye kadar. Şoför hala yolcu alıyor! Sözüm ona koltukların birer tanesi boş. Adı sosyal mesafe. Ama ayakta 72 kişi var. Teşekkürler #pazartesi yazıklar olsun @ekrem_imamoglu sizin yönettiğiniz İstanbul anca bu kadar olur. Nefes nefese dip dibe metrobüs. Adamlar dibimizde ama sosyal mesafe koruyoruz! #pazartesi #MaskeyeDevam sosyal mesafenin gözleri yaşlı. Ve sosyal mesafe adına ayrılan koltuklarda doldu. Ne bekliyordunuz ki? Ayakta nefes alacak yer kalmadı. #MaskeyeDevam #MaskeniTakMesafeniKoru maske var, mesafe yok!"
"HERKES DİB DİBE, CANIMIZ TEHLİKEDE"
"Bu şoför kimseyi dinlemiyor. Alabildiğine doldurdu metrobüsü, koltuklar full dolu. Çözüm hiç beklemedik ibb başkanından. Zaten potansiyale sahip değil, en azından birilerinin yaptıklarını bozmasaydı. Rezaletin tam ortasındayız. Lütfen bu tweti yaymama yardımcı olun. Metrobüs alabildiğine dolu, bu görüntünden sonra boş kalması gereken koltuklarda doldu. Sosyal mesafe hak getire. Herkes dip dibe. Şoförün umrunda değil. Canımız tehlikede. Maske var, mesafe yok..! #pazartesi #MaskeyeDevam"
"BU KÖTÜ HİZMETİ HAK ETMİYORUZ!"
"Onu seçenlere bu muameleyi yapsınlar. Biz bu kötü hizmeti haketmiyoruz. İnsanların canı söz konusu, başlarım misyonlarına. Ne şoförün umrunda ne yolcuların ne ibb başkanının. Ohh ne ala..! #pazartesi Ben de bir an bekliyoruz diyecektim.. Sonra düşündüm ki; kimdeeeen ne bekliyoruz.. #pazartesi #MaskeyeDevam Beylikdüzünde arsa al inşaat dik demiyoruz ki bizi dinlesin, İstanbul'a hizmet et diyoruz tabi ki dinlemez. İşi bu değil"
"İBB'NİN YATIRIM YAPMASI ŞART"
İBB meclis üyesi Mücahid Birinci ise sosyal medyadan İBB'nin toplu ulaşımdaki durumu hakkında şu yorumu yazdı: "Eğer mevcut sistem, tam kapasite kullanılsa bile, şehir içi taşımacılığında, yolcuların sosyal mesafeyi korumasına yetmiyorsa, İBB'nin yeni otobüs alımı ve vagon sayılarının artırılması noktasında yatırım yapması şart. Buradan uyarıyorum."
DAMLA KAYA/SABAH
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