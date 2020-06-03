CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan adrese teslim ihale: 3 katı fiyatına maske aldı
İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı’nın tavan fiyatı KDV dâhil 1 lira olan cerrahi maskeyi toptan alışına 2.89 lira vererek satın aldığı ortaya çıktı. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre; CHP’li İBB’nin maskeyi aldığı Islak Ambalaj firmasının yine CHP’li Küçükçekmece’ye yakın olan Hülya Sarıgöl olduğu iddia edildi. 100 bin cerrahi maske için 289 bin lira ödendiği belirlendi.
İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı'nca yapılan ihalede, tavan fiyatı KDV dâhil 1 lira olan cerrahi maskeyi toptan alışına 2.89 lira vererek satın aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.
CHP'Lİ İBB TAM ÜÇ KATINA SATIN ALDI
Cerrahi maskeyle ilgili ihale belgesini ise AK Parti İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci paylaştı. Konuyla alakalı bu belgeyle birlikte Birinci, Twitter hesabından şunları yazdı: "Cerrahi maskenin KDV dâhil satışı 1 TL Bu zat, KDV hariç 2,89 TL'ye almış! Hem de toptan! Tam 3 katı fiyat! Geçmiş olsun İstanbul!"
CHP'LİDEN FAHİŞ FİYATA SATIN ALMIŞLAR
CHP'li İBB'nin maskeyi aldığı Işık Ambalaj ve İzolasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi ismindeki firmanın yine CHP'nin Küçükçekmece'ye yakın olan CHP'li Hülya Sarıgöl'ün olduğu iddia edildi. Birinci, "Şu İBB'nin fahiş fiyata aldığı cerrahi maskeyi biliyorsunuz artık. Bunu kimden aldı! Işık Ambalaj'dan Işık Ambalaj'ın yetkilisi hanımefendi, CHP Küçükçekmece Kadın Kolları ile bakın hangi etkinliklere katılmış. Ya benden kaçar mı?" dedi.
CHP'Lİ İBB, 289 BİN LİRA ÖDEDİ
Paylaşılan belgede ise CHP'li İBB'nin ihalenin kayıt edildiği 22 Mayıs 2020 tarihinden sonra ihale sonrası sözleşmede 100 bin cerrahi maske için 289 bin lira ödediği belirlendi. CHP'li İBB'nin fahiş fiyata cerrahi maske satın almasına ise tepki verildi.
NASIL BİR KARAR ALINMIŞTI?
Bilindiği üzere, Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Koronavirüsle salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede normalleşme takvimini açıklandı. Başkan Erdoğan, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışının mümkün hale geldiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla bir liraya satılabileceğini ifade etti. (Damla Kaya/Sabah)
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