03 Haziran 2020, Çarşamba
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan adrese teslim ihale: 3 katı fiyatına maske aldı

Genel Müdürlüğü ’nın tavan fiyatı dâhil 1 lira olan cerrahi maskeyi toptan alışına 2.89 lira vererek satın aldığı ortaya çıktı. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre; ’li ’nin maskeyi aldığı Islak Ambalaj firmasının yine CHP’li ’ye yakın olan olduğu iddia edildi. 100 bin cerrahi maske için 289 bin lira ödendiği belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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İBB'DE MASKELİ SOYGUN! 3 KATI FİYATA ALDI

Genel Müdürlüğü 'nca yapılan ihalede, tavan fiyatı dâhil 1 lira olan cerrahi maskeyi toptan alışına 2.89 lira vererek satın aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada ise 'li 'na tepki yağdı.

CHP'Lİ İBB TAM ÜÇ KATINA SATIN ALDI

Cerrahi maskeyle ilgili ihale belgesini ise Meclis Üyesi Mücahit Birinci paylaştı. Konuyla alakalı bu belgeyle birlikte Birinci, Twitter hesabından şunları yazdı: "Cerrahi maskenin KDV dâhil satışı 1 TL Bu zat, KDV hariç 2,89 TL'ye almış! Hem de toptan! Tam 3 katı fiyat! Geçmiş olsun !"

CHP'LİDEN FAHİŞ FİYATA SATIN ALMIŞLAR

CHP'li İBB'nin maskeyi aldığı ve İzolasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi ismindeki firmanın yine CHP'nin 'ye yakın olan CHP'li 'ün olduğu iddia edildi. Birinci, "Şu İBB'nin fahiş fiyata aldığı cerrahi maskeyi biliyorsunuz artık. Bunu kimden aldı! Işık Ambalaj'dan Işık Ambalaj'ın yetkilisi hanımefendi, CHP Küçükçekmece Kadın Kolları ile bakın hangi etkinliklere katılmış. Ya benden kaçar mı?" dedi.

CHP'Lİ İBB, 289 BİN LİRA ÖDEDİ

Paylaşılan belgede ise CHP'li İBB'nin ihalenin kayıt edildiği 22 Mayıs 2020 tarihinden sonra ihale sonrası sözleşmede 100 bin cerrahi maske için 289 bin lira ödediği belirlendi. CHP'li İBB'nin fahiş fiyata cerrahi maske satın almasına ise tepki verildi.

NASIL BİR KARAR ALINMIŞTI?

Bilindiği üzere, Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Koronavirüsle salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı salgınla mücadelede normalleşme takvimini açıklandı. Başkan Erdoğan, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışının mümkün hale geldiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla bir liraya satılabileceğini ifade etti. (Damla Kaya/Sabah)

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