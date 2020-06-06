İBB, Esenler Belediyesi'nin koronavirüs afişlerini söktü! Başkan Göksu tepki gösterdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi'nin ilçe genelinde vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirmek için astığı afişleri söktü. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,"Korona virüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün Beyoğlu Belediyesi'nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Covid-19'la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi.
Korona virüs ile mücadelede çalışmalarını yürüten belediyelerden birisi olan ve İstanbul'da bazı meydan ve caddeleri ilk olarak taşıt ve yaya trafiğine kapatan belediyeler arasında yer alan Esenler Belediyesi, yeni normal dönem ile ilgili de bazı tedbirler aldı.
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