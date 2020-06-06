06 Haziran 2020, Cumartesi
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İBB, Esenler Belediyesi'nin koronavirüs afişlerini söktü! Başkan Göksu tepki gösterdi

, 'nin ilçe genelinde vatandaşları virüs tedbirleri konusunda bilgilendirmek için astığı afişleri söktü. Başkanı M. Tevfik Göksu,"Korona virüsle mücadelede sınıfta kalan , şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün 'nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Covid-19'la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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İBB'DEN AKILALMAZ HAREKET! OLACAK İŞ DEĞİL

virüs ile mücadelede çalışmalarını yürüten belediyelerden birisi olan ve 'da bazı meydan ve caddeleri ilk olarak taşıt ve yaya trafiğine kapatan belediyeler arasında yer alan , yeni normal dönem ile ilgili de bazı tedbirler aldı.

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