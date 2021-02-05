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Bakan Varank: İdeolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin

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Giriş: 05.02.2021 13:19
Güncelleme:05.02.2021 13:19
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler. Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin." ifadelerine yer verdi.
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