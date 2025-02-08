09 Şubat 2025, Pazar
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Bakan Uraloğlu'ndan Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'ne ilk kaynak: Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 225 kilometre hıza sahip Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin ilk gövde kaynağını gerçekleştirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılda yerli ve milli ürünlerin ciddi düzeyde artışına dikkat çekerek demiryolu üretiminde 'Avrupa’nın 6'ncı, dünyanın 8'nci yüksek hızlı tren işletmecisi' olduklarını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerinin toplam 584 yolcu kapasiteli olacağını açıkladı.