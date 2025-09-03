03 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Bakan Uraloğlu Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verdi: Hedefimiz 2026'da uçuşları başlatmak
Bakan Uraloğlu Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verdi: Hedefimiz 2026’da uçuşları başlatmak

Giriş: 03.09.2025 18:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında, Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, “17 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık.” dedi.
