Bakan Uraloğlu Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verdi: Hedefimiz 2026’da uçuşları başlatmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında, Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, “17 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık.” dedi.

