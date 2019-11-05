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05.11.2019
Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağdadi’nin ablasının yakalanması hakkında, “Gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor” dedi. Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’daki açıklamaları hakkında “Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder” sözleriyle sert bir şekilde yüklendi..
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