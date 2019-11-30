Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.