Bakan Soylu TBMM’de açıkladı! İç İşleri Bakanlığı’ndan İETT’ye yolsuzluk soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir” dedi. Süleyman Soylu milletvekillerinin sorularını cevapladı. Soylu, İstanbul'la ilgili yolsuzluk dosyalarına ilişkin, "İstanbul Büyükşehirle ve Ankara Büyükşehirle ilgili bir yazı geldi. Şöyle, birincisini dün Sayın Kılıçdaroğlu sormuştu: "İstanbul'daki 24-25 dosya ne oldu?" diye. Ben burada düzelteyim, İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir. Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığına ait olduğundan dolayı, şirket denetimlerine ait 7 dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında da ön inceleme talebinde bulunulmuştur ve ben de ön inceleme taleplerini onayladım" ifadelerini kullandı.