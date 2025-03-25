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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor

Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 12:18
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Piyasaların işleyişi için tüm adımlar atılıyor
"Piyasaların işleyişi için tüm adımlar atılıyor"
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