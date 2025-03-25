25 Mart 2025, Salı
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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.