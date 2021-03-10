10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2021 11:23
Güncelleme:10.03.2021 11:27
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü demans, 2'si solunum hastalıkları, 6'sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını bildirdi.

Selçuk, 4'ü demans hastalığı, 2'si solunum hastalıkları, 6'sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alındığını belirtti. Selçuk, "29 ilaçtan 24'ü yerli üretim. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı" dedi.

Geri ödeme listesine alınan 29 ilaç şu şekilde:

1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans hastalığı ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünglobulin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitamin.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu!
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan hainler yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan hainler yakalandı!
Okullar yaz boyu açık olacak!
Okullar yaz boyu açık olacak!
FETÖ Kırgızistan için de tehdittir
"FETÖ Kırgızistan için de tehdittir"
HDP’ye formül bulundu
HDP’ye formül bulundu
29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi
29 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi
Akkuyu neden önemli?
Akkuyu neden önemli?
Kahramanlar Suriye'ye uğurlanıyor
Kahramanlar Suriye'ye uğurlanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor!
HDP ve CHP'nin fezleke yarışı!
HDP ve CHP'nin fezleke yarışı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!
Ömer Çelik'ten canlı yayında flaş açıklamalar:
Ömer Çelik'ten canlı yayında flaş açıklamalar:
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ