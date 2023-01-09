Bakan Mustafa Varank'tan CHP'nin fonladığı Tele 1'e sert tepki: Hem cahiller hem de utanmaz!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in sunucusu Namık Koçak, Türkiye’nin tünel açma makinesi olmadığını iddia etti. Dünya üzerinde bu teknolojiye sahip 8 ülkeden biri olan Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. İsim vermeden Tele 1 ve Koçak'ı hedef alan Bakan Varank, "Cahillikleri bir tarafa asıl sorun asla utanmamaları! Yalan da söyleseler yanlış bilgi de verseler yüzleri kızarmadan aynen devam ediyorlar..." ifadelerini kullandı.