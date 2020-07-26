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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı gençlere destek mesajı: Can gardaşlarımıza canımız feda

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Giriş: 26.07.2020 16:55
Güncelleme:26.07.2020 17:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazırladıkları video ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı karşısında Türkiye'nin ülkelerine verdiği destek için kendisine teşekkür eden Azerbaycanlı gençlere, "Can gardaşlarımıza canımız feda" yanıtını verdi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gence Gençlik Kolu üyeleri, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan'a yönelik saldırısı üzerine Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'a verdiği destekle gurur duyduklarını dile getiren bir teşekkür videosunu Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu da YAP Gence Gençlik Kolu üyelerinin, Azerbaycan'a yönelik sevgisi, dikkati ve desteği için kendisine teşekkür ettiği videoyu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Can gardaşlarımıza canımız feda" yorumunu yaptı.

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Can gardaşlarımıza canımız feda
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