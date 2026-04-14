Bakan Kurum’dan COP31 ve sıfır atık vurgusu: Su ve gıda güvenliği milli beka meselesidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen "COP31'e Doğru Türkiye'de İklim Değişikliği Gündemi" programında tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin iklim diplomasisindeki gücünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki oyun kurucu rolünü vurgulayan Kurum, su ve gıda güvenliğinin artık sınır güvenliği kadar kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek Türkiye’nin çevreci vizyonunu dünyaya ilan etti.