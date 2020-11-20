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Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama: Hareketlilik arttıkça yayılıyor
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşar aktardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." ifadelerini kullandı.