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Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama: Hareketlilik arttıkça yayılıyor

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Giriş: 20.11.2020 14:07
Güncelleme:20.11.2020 14:12
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşar aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." ifadelerini kullandı.

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