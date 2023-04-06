Bakan Karaismailoğlu A Haber’de! Yeni nesil ulaşım projesi

İstanbul için son derece önemli olan megakentte nefes aldıracak ulaşım projelerinden biri de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projesi. Proje önümüzdeki ay tamamlanacak. Ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber muhabiri Hande Bayraktar'a anlattı.

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