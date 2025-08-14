14 Ağustos 2025, Perşembe

Bakan Kacır'dan TEKNOFEST'e 7'den 77'ye davet

Bakan Kacır’dan TEKNOFEST’e 7’den 77’ye davet

Giriş: 14.08.2025 00:42
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST’e tüm milletimizi 7’den 77’ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
