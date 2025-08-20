Bakan Kacır: Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor, GSYH 1,3 trilyon doları aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin çok boyutlu sınamalara rağmen 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 1,3 trilyon doları aştığını söyledi. Türkiye’nin bugün Avrupa değer zincirlerinde en önemli oyunculardan biri haline geldiğini vurgulayan Kacır, 22 yıl önce 36 milyar dolar olan ihracatın 270 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. Son 23 yılda Organize Sanayi Bölgesi sayısının 191’den 369’a çıktığını aktaran Bakan, 143 yeni sanayi sitesinin tamamlandığını, yıl sonuna kadar 4 yeni sanayi sitesinin daha devreye alınacağını ifade etti. Erzincan’da 18 bin metrekarelik, 58 iş yerinden oluşan Örnek Sanayi Sitesi’nin temelinin atıldığını belirten Kacır, projeyle 4 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını açıkladı. Erzincan’a bugüne kadar 48 milyar lira yatırım ve 10 bin 500 istihdamın kazandırıldığını dile getiren Bakan, yeni teşvik sistemiyle tarım, gıda, madencilik ve turizm yatırımlarına özel destekler sağlanacağını kaydetti. “Erzincan’ı Türkiye Yüzyılı’nda katma değeri yüksek üretim ve ihracatın üssü yapacağız” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN