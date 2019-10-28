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28.10.2019
Bakan Hulusi Akar'dan Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili A Haber'e kritik açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair A Haber’e konuştu. Akar, DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili olarak, “(ABD) Türkiye ile alakalı konularda askerler arasında bilgi alışverişinde bulunuldu. Aynı zamanda gerekli koordinasyonlar yapıldı. İlgili arkadaşlarımız gerekli emirleri verdiler. Bu irtibatımızın sürmesi nedeni ile de gerekli hallerde temasa hazır bir şekilde arkadaşlarımız vaziyettedir. Terörle mücadele konusunda da işbirliğimizin, stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun biz davrandık." şeklinde konuştu.
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