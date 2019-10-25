25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.10.2019

Bakan Hulusi Akar ile ABD savunma bakanı Mark Esper arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Hulusi Akar ile ABD savunma bakanı Mark Esper arasında kritik görüşme
Bakan Hulusi Akar ile ABD savunma bakanı Mark Esper arasında kritik görüşme
Çavuşoğlu: ABD'ye nota ile bildirdik!
Çavuşoğlu: ABD'ye nota ile bildirdik!
Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli
"Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli"
Bakanlık İmamoğlu’nun yalanını deşifre etti
Bakanlık İmamoğlu’nun yalanını deşifre etti
İstanbul'da su krizi! Korkutan uyarı geldi
İstanbul'da su krizi! Korkutan uyarı geldi
Rusya: 300 askeri polis...
Rusya: 300 askeri polis...
Dünyaya net mesaj! NATO Karargahında…
Dünyaya net mesaj! NATO Karargahında…
Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı
Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı
Başkan Erdoğan açıkladı! 13 Kasım'da ABD'ye...
Başkan Erdoğan açıkladı! 13 Kasım'da ABD'ye...
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
Terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceğiz
"Terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceğiz"
ABD'den terörist Şahin Cilo'ya (Mazlum Kobani) 'devlet adamı' muamelesi
ABD'den terörist Şahin Cilo'ya (Mazlum Kobani) 'devlet adamı' muamelesi
Daha Fazla Video Göster