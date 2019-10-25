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25.10.2019
Bakan Hulusi Akar ile ABD savunma bakanı Mark Esper arasında kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
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