Bakan Hulusi Akar ile ABD savunma bakanı Mark Esper arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.