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Altın fiyatlarında son durum! Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın fiyatlarında son durum! Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Altın fiyatlarında düşüş görülürken, yatırımcıların gözü yeniden yön arayışına çevrildi. Altında dalgalanmanın sürüp sürmeyeceği, döviz ve küresel gelişmelerin piyasalara etkisi merak ediliyor. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Senat Destanoğlu, piyasalardaki son durumu aktardı. Ekonomist Sinan Alican, 21 Eylül Pazartesi günü altın fiyatlarını ve piyasa beklentilerini değerlendirdi.

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