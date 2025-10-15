15 Ekim 2025, Çarşamba

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile görüştü

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 14:50
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel’de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, NATO Karargahında İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşme gerçekleştirdi.
