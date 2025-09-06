Bakan Göktaş: "Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa’da düzenlenen Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda 2026-2030 dönemini kapsayacak 5. Ulusal Eylem Planı için yol haritası belirlendi. Bakan Göktaş, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır” dedi. Son 23 yılda kadın hakları ve refahı için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 81 ilde ŞÖNİM açıldığını ve sayının 85’e yükseldiğini belirtti. Ayrıca 432 Sosyal Hizmet Merkezinde şiddetle mücadele irtibat noktaları kurulduğunu hatırlattı. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşü alınarak hazırlıkların yürütüldüğünü ifade etti. Göktaş, “Sahadaki deneyimleri ulusal stratejiye dönüştürerek daha etkin sonuçlar alacağız” diye konuştu. Yeni eylem planında daha güçlü adımlar atılacağını kaydeden Bakan, mücadelenin ortak akılla yürütüleceğinin altını çizdi.

