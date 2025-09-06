06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Göktaş: "Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"
Bakan Göktaş: Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır

Bakan Göktaş: "Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 19:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa’da düzenlenen Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda 2026-2030 dönemini kapsayacak 5. Ulusal Eylem Planı için yol haritası belirlendi. Bakan Göktaş, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır” dedi. Son 23 yılda kadın hakları ve refahı için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 81 ilde ŞÖNİM açıldığını ve sayının 85’e yükseldiğini belirtti. Ayrıca 432 Sosyal Hizmet Merkezinde şiddetle mücadele irtibat noktaları kurulduğunu hatırlattı. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşü alınarak hazırlıkların yürütüldüğünü ifade etti. Göktaş, “Sahadaki deneyimleri ulusal stratejiye dönüştürerek daha etkin sonuçlar alacağız” diye konuştu. Yeni eylem planında daha güçlü adımlar atılacağını kaydeden Bakan, mücadelenin ortak akılla yürütüleceğinin altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Göktaş: Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır
Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır
"Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi
"6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"
300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
"300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak
“Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak”
Daha Fazla Video Göster