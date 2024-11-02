Bakan Göktaş A Haber’de: Şiddet sosyal medya ile yaygınlaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş; sosyal medya ve dizilerdeki sahnelerle şiddetin normalleştirildiğini belirtti, "Şiddet siyaset üstü, küresel bir sorun" dedi. Göktaş, kadına yönelik şiddete cezayla ilgili olarak da konuştu, "Türkiye olarak güçlü bir yasal alt yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı. Narin cinayeti hakkında konuşan Bakan Göktaş, "Hepimizin çocuğuydu. Davaya müdahil olacağız. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük." ifadelerini kullandı.

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