Bakan Fidan: ABD’nin Gazze teklifi insanlık dışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı Ali Sani ile birlikte Doha'daki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın Gazzelileri Filistin'den sürme planını yorumlayan Fidan bu teklifin insanlık dışı olduğunun altını çizdi. Fidan, terörsüz Suriye konusunda da adımlar atılacağını vurgularken "Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi" dedi.