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Bakan Fahrettin Koca: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

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Giriş: 18.06.2023 18:27
Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını bildirdi.
Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı
"Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı"
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