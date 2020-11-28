28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Elvan ve Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Bakan Elvan ve Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2020 10:35
Güncelleme:28.11.2020 10:35
TOBB yönetimiyle gerçekleştirilen iş dünyası görüşmelerinin ikincisine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Bakanı Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile TCMB Başkanı Ağbal da katıldı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi. Bakan Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ikincisi, TOBB yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleştirildi. İş dünyası görüşmeleri kapsamında dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelinmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN İLE ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL, TÜSİAD ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Türkiye takipte! Yeni dönemin adımları...
Türkiye takipte! Yeni dönemin adımları...
Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi
Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi
İYİ Parti'de yüksek tansiyon!
İYİ Parti'de yüksek tansiyon!
Ruslardan İngilizlere flaş aşı teklif!
Ruslardan İngilizlere flaş aşı teklif!
Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi
Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Bakanlık yeni genelge yayınladı!
Bakanlık yeni genelge yayınladı!
Bakan Koca: Kayıplarımız artıyor!
Bakan Koca: "Kayıplarımız artıyor!"
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Çin İstanbul Başkonsolosu A Haber'de açıkladı
Çin İstanbul Başkonsolosu A Haber'de açıkladı
HSK Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
HSK Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
75 milyon doz Kovid-19 aşısı Türkiye'ye geliyor!
75 milyon doz Kovid-19 aşısı Türkiye'ye geliyor!
Daha Fazla Video Göster